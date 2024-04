Isola, l'annuncio di Vladimir Luxuria: «Ora basta vi diremo tutta la verità sul caso Benigno e su tutti i ritiri. Vedrete il video»

di Ida Di Grazia

All'Isola dei Famosi è giunto finalmente il momento della verità. Durante la diretta di lunedì 29 aprila Vladimir Luxuria ha annunciato che è arrivato il momento di fare chiarezza su tutto quello che è successo in queste settimane in Honduras, dal ritiro di Pietro Fanelli e Peppe di Napoli all'espulsione di Francesco Benigno. Su quest'ultimo in particolare finalmente potremo vedere il video incriminato.

Tutta la verità

«Fino ad ora sono stata protettiva e diplomatica con i miei naufraghi, ma questo è un nuovo ciclo. La chiamerei puntata dei chiarimenti». Vladimir Luxuria apre così la sesta puntata dell'Isola dei Famosi annunciando in diretta che finalmente il pubblico potrà conoscere la verità

«Farei delle deroghe ai nostri regolamenti. Parleremo del ritito di Pietro dell'abbandono di Peppe e faremo chiarezza sul caso Francesco Benigno, mostreremo il video che ha portato alla sua epulsione». Sarà la puntata della verità? Non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Aprile 2024, 21:56

