Finalmente nella puntata di lunedì 29 aprile viene mostrato il video incriminato sull'espulsione di Francesco Benigno dall'Isola dei Famosi. Le immagini sono inequivocabili: l'attore siciliano è decisamente aggressivo nei confronti di Artur Dainese che però non è privo di colpe. Se è vero che il modello non risponde agli insulti è il primo a mettere la mano davanti la faccia di un alteratissimo Benigno che esplode. Le parole di Vladimir Luxuria non lasciano scampo.