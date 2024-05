Linda Morselli, chi è la nuova concorrente dell'Isola dei Famosi: ex fidanzata di Valentino Rossi e Fernando Alonso

di Ida Di Grazia

Linda Morselli è una dei tre nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi che sono sbarcati in Honduras durante la diretta di lunedì 13 maggio. Modella e influencer Linta ha avuto due ex molto famosi e sportivi: Valentino Rossi, con cui si sarebbe dovuta sposare e Fernando Alonso. Nel 2018 ha partecipato a Pechino Express 7 in coppia con l’amica Rachele Fogar.

Linda e gli ex

Linda Morselli nel 2006 è arrivata tra le 30 finaliste di Miss Italia ed è famosa soprattutto per i suoi ex. Con Valentino Rossi la relazione è iniziata nel 2011.

Nel 2016 precipita tutto e la storia finisce: «Ci siamo trovati di fronte a un ostacolo che avremmo dovuto superare – aveva raccontato in un'intervista a Vanity Fair – e invece la decisione, più sua a dire il vero, è stata quella di andare avanti ma su strade diverse. La decisione è arrivata dopo un periodo difficile e delicato, soprattutto per Valentino. Ha contato la sua voglia di potersi concentrare su questa sfida, andarsi a riprendere il titolo che gli spetta. Si vede che doveva andare così. Detto questo, una parte di me lo ama ancora e lo amerà per sempre».

Dopo l'addio a Valentino Rossi, Linda Morselli si innamora di un altro campione: Fernando Alonso, la loro relazione però finisce nel 2021. Attualmente la modella è fidanzata con l'attore e scrittore argentino Benjamin Alfonso.

