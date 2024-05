Isola dei Famosi raddoppia e poi cambia ancora giorno. L'annuncio in diretta: ecco quando andrà in onda

di Ida Di Grazia

«Poiché ci mancate tantissimo questa settimana l'Isola raddoppia», Vladimir Luxuria annuncia in diretta che l'Isola dei Famosi andrà in onda anche domenica 19 maggio. Confermati dunque i rumors dei giorni scorsi che parlavano di questo ennesimo cambio di programma. Ma noi di Leggo siamo in grado di svelarvi in esclusiva un'altra novità: la prossima settimana ci sarà ancora un altro cambio nel palinsesto. Ma andiamo con ordine.

L'Isola cambia giorno di messa in onda

Secondo fonti Leggo l'Isola dei Famosi oltre ad andare in onda domenica 19 maggio cambierà nuovamente giorno di programmazione. Vladimir Luxuria e i suoi naufraghi torneranno in onda mercoledì 22 maggio e non più di lunedì. Non è ancora confermato però se ci sarà il doppio appuntamento.

Quello che possiamo riconfermare, come scritto in precedenza è che non è assolutamente prevista una chiusura anticipata, ma la finale si svolgerà a giugno come da programma anche se non è stata ufficializzata la data definitiva.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 22:49

