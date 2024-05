Isola, Khady delusa dal tradimento di Artur: «É un parassita. Non oso immaginare cosa può fare fuori»

di Ida Di Grazia

Artur Dainese pronto a tradire Khady Gueye pur di vincere. Un ammissione fuori dai denti quella del modello che ha mandato in crisi la venere nera dell'Isola dei Famosi. Durante la diretta dell'Isola dei Famosi di lunedì 13 maggio Vladimir Luxuria ha mandato in ond la clip con l'ammission e ha affrontato il tema coni due naufraghi. Khady non è solo delusa ma anche molto arrabbiata.

Il tradimento

Dopo aver ascoltato le parole di Artur Dainese, Khady Gueye è rimasta profondamente delusa e ha avuto parole di fuoco per il suo ormai ex amico: «Artur è un parassita.

Artur: «Io ho risposto tradire nel gioco pensando che prima o poi ci dobbiamo nominare, non sono andato nello specifico e ho sbagliato, nella vita reale non potrei mai farlo. Ieri abbiamo chiarito e le ho chiesto scusa». Dallo studio un sarcastico Dario Maltese «Se cerchi l'amicizia e la lealtà sull'Isola sei nel posto sbagliato». Ancora più diretta Sonia Bruganelli: «Artur è un giocatore, le ha provate tutte, e vuole bene solo a se stesso. Sono convinta però che Khady ci credeva».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 23:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA