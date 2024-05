Joe Bastianich abbandona l'Isola definitivamente: «Sto male, non posso continuare». Cosa succede ora

di Ida Di Grazia

Joe Bastianich si ritira e lascia ufficialmente l'Isola dei Famosi. Il concorrente più famoso di questa edizione è costretto ad abbandonare il gioco per motivi di salute. L'ex giudice di Masterchef aveva già abbandonato temporanemente la Playa per accertamenti medici dopo aver passato una «Nottata terribile». L'annuncio ufficiale durante la diretta di lunedì 13 maggio. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti.

Joe Bastianich abbandona per sempre l'Isola

L'abbandono temporaneo è ora definitivo e ufficiale: Joe Bastianich non è più un concorrente dell'Isola dei Famosi.

«So quello che hai sofferto in questi giorni - lo consola Vladimir Luxuria - lo hanno visto gli altri naufraghi e tra avere una persona così forte nel programma e tutelare la sua salute siamo dalla tua parte. Grazie per la tua umanità ti aspetto in studio».

Che cosa è successo

Già qualche settimana fa, Joe Bastianich aveva abbandonato temporaneamente l'isola per accertamenti medici poi il nuovo addio nei giorni scorsi con Valentina Vezzale che ha raccontato cosa ha visto: «Ha vomitato tutta la notte, non ha digerito la farina e gli ho consigliato di fare dei controlli. Stanotte è stato davvero male ha rimesso l'anima e l'hanno portato via. Ha iniziato a vomitare quando voi siete andati via, ce l'avevo a fianco e gli ho suggerito di fare un controllo. Meglio che si faccia vedere».

