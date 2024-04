Marco Maddaloni: «Grande Fratello, Isola e Pechino Express? Ecco qual è stato il reality più difficile»

di Cristina Siciliano

Marco Maddaloni, ex protagonista della diciassettesima edizione del Grande Fratello, ha parlato della sua avventura all'interno della casa del reality condotto da Alfonso Signorini. L'ex gieffino in particolare ha spiegato qual è stata per lui "l'esperienza televisiva" più difficile da affrontare. Il judoka, uscito dal Grande Fratello per sua volontà dopo la perdita del suocero, ha raccontato di aver partecipato prima anche all'Isola dei Famosi e Pechino Express.

Le parole di Marco Maddaloni

«La televisione è bella perché ti accende i riflettori, un po' come lo sport quando vai a combattere e ci sono diecimila persone che ti guardano - ha spiegato Marco Maddaloni a SuperGuida Tv -. La televisione è uguale.

«Il Grande Fratello è stato il reality più difficile ma solo per una questione di tempistiche. È durato di più e se ti dovessi dire "non ho figli qual è il più difficile" ti direi l'isola dei Famosi. Invece Pechino Express è quello dove mi sono divertito di più. Io ho vinto due reality ed ho partecipato più volte a Made in Sud ma il riscontro che sto avendo con il Grande Fratello non l'ho mai avuto». L'ex gieffino ha concluso: «Prima per strada su dieci persone ti fermavano tre, oggi ti fermano sette. Sui social prima facevi una storia e te la vedevano un tot, oggi ogni storia 120mila persone. È proprio un riscontro mediatico diverso».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Aprile 2024, 15:20

