Grande Fratello, Marco Maddaloni: «Voglio che vinca un giovane». La frecciata di Cesara Buonamici

Ormai non c'è puntata del Grande Fratello che non riservi sorprese. Il reality condotto da Alfonso Signorini si avvia verso il gran finale e ogni puntata si fa sempre più decisiva. Durante la puntata del 26 febbraio Marco Maddaloni si è trovato al centro di una nuova polemica: lo sportivo e campione olimpico ha spiegato di voler "lasciare spazio ai giovani". Una frase che non è piaciuta ad alcuni gieffini. «Marco non ha in mente la vittoria e se avesse voluto questo avrebbe giocato per sé - ha sottolineato Simona Tagli -. Lui ha scelto di fare gruppo con i giovani perché non vuole vincere. Adesso è il capitano di un gruppo di giovani».



Le parole di Marco Maddaloni

«Io mi sto muovendo in questa direzione e voglio tenere questa linea dei giovani - ha sottolineato Marco Maddaloni -.

Cesara Buonamici condivide la teoria di Beatrice Luzzi. «Non è la preparazione al futuro - ha sottolineato Cesara Buonamici -. Ognuno mette in campo le proprie capacità e tutto quello che si trasmette al pubblico».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 22:29

