Grande Fratello, Federico Massaro accusato di bere troppo latte. Gli inquilini: «Lui vuole fare la vittima»

di Cristina Siciliano

Grande Fratello pieno di sorprese. Il reality condotto da Alfonso Signorini si avvia verso il gran finale e ogni puntata si fa sempre più decisiva. Nel corso della diretta si è parlato della situazione di Federico Massaro. Dopo la scorsa puntata in cui ha raccontato alcuni episodi del suo passato in cui doveva dimostrare di essere sempre il migliore e che per questo l'hanno portato a soffrire la nomination, il gieffino è finito al centro delle discussioni soprattutto con Alessio che non ha apprezzato il suo atteggiamento. La discussione tra i concorrenti è nata perché Federico è stato accusato di bere troppo latte durante la settimana. «L'ha detto anche lui: "io bevo tutto il latte che voglio" perché così mi votate - ha sottolineato Perla -.



La discussione

Alessio ha criticato nuovamente l'atteggiamento che Federico ha nei confronti dei concorrenti nella casa. «Lui vuole fare la vittima - ha sottolineato Alessio -.Tutti abbiamo avuto dei traumi ma si chiede scusa. Io lo trovo di poca qualità, poca roba». Cesara Buonamici, sempre pronta ad esporre il suo pensiero in merito alle dinamiche che si creano nella casa del Grande Fratello, ha fatto una domanda esplicita a Federico. «Vale la pena rompere gli equilibri nella casa per un bicchiere di latte?», ha chiesto l'opinionista. «Hai ragione», ha concluso Federico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 22:27

