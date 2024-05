Chanel Totti protagonista alla festa di compleanno di mamma Ilary Blasi: il dettaglio dell’outfit conquista tutti

di Dajana Mrruku

Compleanno in ritardo quello di Ilary Blasi, festeggiato con amici e parenti in una calda domenica di maggio con tanto di grigliata e torta con frase iconica che svela un aspetto del tutto inedito della conduttrice Mediaset. «43 anni di dopo pranzo ognuno a casa sua!», recita la torta e la sorella di Ilary, Melory Blasi commenta con ironia: «L'ospitalità di mia sorella...».

La conduttrice aveva già festeggiato i suoi 43 anni con un viaggio in Turchia insieme ai tre figli e al compagno Bastian Muller, ma ha voluto spegnere le candeline e festeggiare anche con i suoi amici e parenti più cari.

Tra gli invitati non poteva mancare la secondogenita, Chanel Totti che con il suo outfit ha incantato proprio tutti. D'altronde, tale mamma, tale figlia.

Chanel Totti, l'outfit è una lezione di stile

«Lo stile è come l'altezza: o ce l'hai o non ce l'hai» (semicit. di Giulia De Lellis) e Chanel Totti sembra averlo ereditato dalla mamma Ilary Blasi.

Chanel Totti ha pubblicato sulle sue storie Instagram il suo look per una domenica in famiglia, con probabile aperitivo al tramonto: fascia nera tra i capelli che ricorda gli anni 2000, camicia bianca, orecchini a goccia di Bottega Veneta (da 600 euro) e occhiali Prada grandi e specchiati, dal valore di 455 euro. Un look minimal, reso chic dal guanto di pelle verde che appare nella storia Instagram.

Il selfie in macchina non rivela la destinazione, ma Chanel Totti sembra aver già capito dove vuole arrivare.

