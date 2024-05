«Shein ha utilizzato una mia foto per farsi pubblicità senza chiedere il permesso, e mi ha anche cambiato i connotati»

di Redazione Web

Al giorno d'oggi una delle grandi preoccupazioni è relativa alla privacy. Gli smartphone che portiamo con noi ogni giorno e che teniamo così spesso tra le mani sono sempre pronti a scandire il tempo della quotidianità tra un "buongiorno" ai nostri affetti, una mail di lavoro e una foto alla colazione. Condividiamo scatti e pensieri sul web, facendoli rimbalzare da un social all'altro, incorniciati da pubblicità pensate apposta per noi da un algoritmo che analizza i dati forniti dalla navigazione.

Eppure, queste consapevolezze non attutiscono la sorpresa nello scoprire il nostro volto (o una sua versione a cui qualcuno ha deciso di cambiare i connotati) utilizzato per vendere prodotti, come è successo a Nessa. La ragazza ha ricevuto un messaggio in privato che le segnalava il "furto" da parte di Shein, il colosso del fast fashion cinese.

La foto modificata su Shein

Nessa si dice profondamente confusa, nella clip pubblicata sul suo account TikTok, e il motivo è la foto utilizzata da Shein per pubblicizzare un suo prodotto. «Qualcuno mi ha mandato questo nella chat privata di Instagram - racconta la ragazza -.

La foto originale, ovvero quella di Nessa, viene mostrata nel video, uno scatto che risale al 2016: «Non ridete - dice -, sono stata fissata con le lenti a contatto blu per un sacco di tempo, ma ora è finita. Ora, però, lasciate che vi mostri la foto che hanno utilizzato sul loro sito web».

Anche a un occhio distratto appare evidente il cambiamento del volto di Nessa: «Ma chi è questa? Cos'è questa roba? - dice la ragazza - Avreste potuto utilizzare una foto diversa, un'altra persona, e invece qualcuno ha perso tempo a cambiare la mia, a editarla. Non capisco, ci saranno milioni di altre foto di gente con le treccine. Hanno lasciato le labbra ma hanno modificato il naso e gli occhi, a quanto pare non gli andavano a genio. Perché?».

Qualcuno ha commentato il video e ipotizzato che forse le modifiche sono state fatte proprio per non essere accusati di aver rubato la foto, in modo da renderla «una persona totalmente diversa». Inoltre, diversi utenti fanno presente che questo tipo di situazione non è affatto nuova e che Shein è già stata accusata, anche su TikTok, di aver utilizzato foto di privati senza il loro permesso.

