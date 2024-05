Rinnova il passaporto e fa una scoperta choc: «Mio padre risulta morto da 2 anni, ma io lo vedo tutti i giorni sui social»

di Redazione Web

Vuole rinnovare il passaporto per viaggiare, così si reca all'ufficio dell'ambasciata del proprio Paese ma, nel momento in cui firma i documenti, fa una macabra scoperta. Una donna di Melbourne, in Australia, è venuta a sapere che il suo papà risulta deceduto già da due anni, quando nella realtà dei fatti non è così. «Mio padre è vivo e vegeto, ne sono sicura perché ci sono le foto sui social che lo dimostrano - ha scritto in un post su Reddit -. Non riesco a capire perché questa cosa, ho paura che abbia voluto inscenare la sua morte».

Lo sfogo

«Non so cosa fare e nemmeno cosa pensare». Inizia così un post pubblicato su Reddit da una ragazza australiana di 26 anni, che ha voluto condividere con gli utenti online un fatto che l'ha scossa profondamente. Quando è andata a rinnovare i documenti per il passaporto, ha scoperto che suo padre risultava legalmente deceduto. Un fatto che l'ha fatta rabbrividire, visto che il suo papà è ancora vivo. «Non ho mai avuto un buon rapporto con mio papà, visto che è stato rinchiuso in un reparto psichiatrico da quando avevo 7 anni - ha scritto la giovane donna -.

Dopo un breve periodo, però l'uomo si è represo e, nel 2022, è stato rilasciato dal reparto psichiatrico. «Quando mi hanno chiamato per dirmelo mi è sembrato molto strano - ha continuato -. Negli ultimi 17 anni è sempre stato molto instabile, però non ho voluto indagare oltre. Ma, quando ho dovuto fare i documenti per il rilascio del passaporto, mi sono state fatte alcune domande sui miei genitori e ho potuto vedere che mio padre risultava morto nello stesso periodo in cui è uscito dall'istituto. Ma non è morto, visto che pubblica ogni giorno le foto con i cugini e gli zii con cui ha contatti. Non vorrei che avesse inscenato la sua morte solo per uscire dal reparto, quando in realtà aveva ancora bisogno di cure».

La risposta

Sotto al post pubblicato dalla giovane, sono stati diversi gli utenti che hanno scritto il proprio parere al riguardo, dando anche qualche consiglio alla 26enne: «È un fatto molto strano. Magari l'istituto in cui stava lo ha dichiarato morto accidentalmente. Ma ovviamente non è così, se pubblica le foto sui social quasi tutti i giorni. Potresti provare ad andare dalla polizia, che sicuramente potrà contattarlo per ulteriori accertamenti e fare luce sulla questione».

