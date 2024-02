Greta Rossetti, la mamma contro Simona Tagli al Grande Fratello: «Ridicola e gelosa. Potrebbe essere sua nonna»

Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, non ha peli sulla lingua e continua ad andarci giù pesante contro Simona Tagli che non ha mostrato molta simpatia nei confronti di sua figlia al Grande Fratello. Simona Tagli ha definito l'ex tentatrice come una vera «ammaliatrice» tutta curve ed ha insinuato che Vittorio Menozzi si è fatto conquistare esclusivamente dalla sensualità di Greta. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.