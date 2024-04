Greta Rossetti, il compleanno della nonna insieme alla famiglia: «Amore mio grande». Ma non si tratta di Sergio D'Ottavi

di Redazione web

Greta Rossetti è molto legata alla sua famiglia di cui ha spesso parlato anche quando era all'interno della casa del Grande Fratello. L'influencer è davvero affezionata ai suoi nonni con i quali trascorreva tanto tempo anche prima di entrare nel reality show: proprio loro due l'avevano consolata quando Mirko Brunetti, all'epoca concorrente del Gf, nutriva dei dubbi sul loro rapporto. Nelle scorse ore, la nonna di Greta ha compiuto gli anni e la famiglia si è riunita per festeggiare, c'era anche Monia La Ferrera, fidanzata di Josh Rossetti. Unico assente Sergio D'Ottavi con il quale l'influencer sarebbe in crisi.

I festeggiamenti di Greta Rossetti

Greta Rossetti, nelle scorse ore, ha pubblicato diverse storie sul proprio profilo Instagram dove ha mostrato ai suoi fan i festeggiamenti casalinghi per il compleanno della nonna che sorridente ha ballato, riso e soffiato sulle candeline sopra alla sua torta. Con la famiglia Rossetti c'era anche Monia La Ferrera, fidanzata di Josh, il fratello di Greta.

Le due donne avevano stretto una profonda amicizia all'interno della casa del Gf e sono rimaste molto unite anche fuori dal reality show. Proprio alla 35enne, l'influencer ha dedicato una storia: le due si abbracciano e Greta scrive «Amore mio grande».

La crisi con Sergio D'Ottavi

I fan di Greta Rossetti si sono incuriositi quando hanno notato che, ormai da qualche giorno, Sergio D'Ottavi non si vede più: nelle scorse settimane ha davvero viaggiato molto tra Roma e Milano per vedere la ragazza. Quindi, l'influencer ha pubblicato una storia in cui ha spiegato: «Quando una storia nasce sotto le telecamere ci sono i pro e i contro e avevo detto che questa volta prima di condividere tutto avrei voluto prendermi del tempo per capire tante cose. In questo momento risponderó solo con questa storia a tutti quelli che giustamente vogliono sapere qualcosa in più sulla nostra storia. Sia io che Sergio continuamo ad amare il fatto di condividere tutto con voi però ci sono dei momenti dove hai bisogno di conoscerti e capire tante cose e i social passano in secondo piano. Questo non è un profilo di coppia ma è il mio profilo personale e continuerò a pubblicare tutto ciò che riguarda me e la mia vita. Inutile fare supposizioni come sto vedendo un pó ovunque. Se ci sarà mai una fine del rapporto saremo i primi a dirlo. Per il momento vi chiedo solo per favore di accettare la nostra decisone».

