Greta Rossetti e il selfie rivelatore con Rebecca Staffelli: «15 anni dopo...». Si conoscevano da (molto) prima del Gf?

Greta Rossetti è stata una delle grandi protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, edizione in cui Rebecca Staffelli è stata una delle opinioniste insieme a Cesara Buonamici. L'influencer e la speaker radiofonica non avevano mai detto di conoscersi fin da quando erano bambine e non avevano mai nemmeno menzionato il fatto di essersi frequentate da ragazzine. Ora, sarebbero uscite allo scoperto grazie a un selfie di qualche anno fa pubblicato sulle storie Instagram di Greta.

L'amicizia tra Greta Rossetti e Rebecca Staffelli

Greta Rossetti e Rebecca Staffelli sarebbero amiche di vecchia data e anche se al Gf non hanno mai fatto menzione di questo, a rivelarlo è proprio l'ex gieffina. La fidanzata di Sergio D'Ottavi, che è sempre molto attiva sui social, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui è insieme a Rebecca Staffelli. Nello scatto postato, le due amiche avranno avuto circa 10-11 anni e la frase che accompagna l'immagine recita: «15 anni dopo».

Greta, poi, pubblica un'altra foto in cui è insieme a Rebecca "nel presente" e le due, con questo selfie da adulte, ricostruiscono quello del passato: si mettono nella stessa posa e l'influencer scrive «Olè», con tanto di cuore rosso.

Greta Rossetti al Grande Fratello

Ai tanti follower di Greta Rossetti e Rebecca Staffelli è parso davvero strano che, nello studio del Gf, nessuna delle due abbia mai menzionato l'amicizia che le lega da tempo.

