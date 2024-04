Perla Vatiero si racconta: «Ecco qual è stato il momento più bello con Mirko»

di Redazione web

Perla Vatiero dopo alcuni giorni di assenza dai social per motivi familiari (l'amata zia è venuta a mancare), è tornata più forte di prima e, quindi, nelle scorse ore si è dedicata ai suoi affezionati follower. La vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello ha risposto a molte domande e curiosità dei fan che, ovviamente, le hanno chiesto anche del fidanzato Mirko Brunetti. Ecco qual è uno dei ricordi migliori che l'ormai ex gieffina ha con il suo compagno.

La storia Instagram di Perla Vatiero

Perla Vatiero è sempre stata molto disponibile con i suoi fan su Instagram e, nelle scorse ore, ha dedicato loro un po' di tempo rispondendo alle domande. Una follower le ha chiesto quale sia il ricordo più bello che ha insieme a Mirko Brunetti e lei ha risposto: «Tenerife, il nostro primo viaggio da soli». Perla ha, quindi, allegato un video in cui il fidanzato registra un video selfie e lei gli dà un bacio sulla guancia.

Dopo la separazione avvenuta l'estate scorsa a Temptation Island, il ricongiungimento e il chiarimento al Gf, Perla e Mirko sono tornati insieme e si amano anche più di prima.

Perla insieme a Greta Rossetti

In questo momento, Perla Vatiero si trova a Milano per dei nuovi progetti di lavoro e, quindi, ha colto l'occasione per ritrovarsi con l'amica Greta Rossetti e con il fidanzato Sergio D'Ottavi. I tre, all'interno della casa del Grande Fratello, hanno stretto una bella amicizia che, ora, stanno coltivando anche fuori dal reality show.

