Perla Vatiero fa sognare i fan: «Con Mirko è come la prima volta, mi emoziono come una bimba»

Perla Vatiero ci tiene molto al rapporto con i suoi fan e, proprio per questo motivo, spesso sui social mette a loro disposizione il box delle domande. La vincitrice del Grande Fratello, nelle ultime ore, ha risposto a diverse curiosità dei follower e, ad esempio, qualcuno le ha scritto che ha vinto il reality show perché molte donne si sono riconosciute in lei. Perla ha risposto: «È vero, molte di voi si sono immedesimate in me, nella mia storia... Io ho aperto il mio cuore senza filtri e ho affrontato tutto ciò che sentivo dimenticandomi di essere in televisione. La mia vittoria è stata questa: essere amata e apprezzata senza avere fatto nulla, solo per essere stata me stessa». Inevitabili le domande sul suo rapporto con Mirko Brunetti.

Perla Vatiero, le emozioni con Mirko Brunetti

Ovviamente, nel box delle domande di Perla Vatiero non potevano mancare le domande sul rapporto ritrovato con il fidanzato Mirko Brunetti.

Perla Vatiero e l'odio social

Perla Vatiero se l'è anche vista con gli odiatori social e una fan le ha scritto che spera per lei che abbia l'amore della famiglia a compensare tutto questo odio ingiustificato. La vincitrice dell'ultimo GF ha risposto: «Ci sta non piacere a tutti, ci sta criticare la ragazza che, in questo momento, è nell'occhio del ciclone. Ci sta criticare una vittoria e trovare il marcio in tutto. Ci sta! Sarà invidia, sarà noia, sarà per il semplice gusto di parlare... non lo so e non lo capirò mai, però, va bene si accetta anche questo. L'amore delle persone a me vicine è stato il motore di tutto ed è quello che conta. Mi arriva anche tantissimo amore dai fan, dalle persone che mi sostengono a prescindere dalle mie scelte, loro sono sempre state al mio fianco anche con una semplice parola!».

