Perla Vatiero e l'amore con Mirko Brunetti: «E' l'uomo della mia vita. Non poteva essere finita. Con Greta buone amiche»

Perla Vatiero ha raccontato a Silvia Toffanin il suo amore per Mirko Brunetti che ha ritrovato all'interno della casa del Grande Fratello. La vincitrice del reality show, durante la sua intervista a Verissimo, ha anche aggiunto: «Questo percorso è stato qualcosa di incredibile, sono grata a tutto ciò che mi è capitato. È stata un'esperienza bellissima in cui ho riscoperto me stessa e ho fatto un viaggio nelle mie emozioni più profonde». La coppia, poi, è stata raggiunta anche da Greta Rossetti.