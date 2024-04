Perla Vatiero torna sui social: «Sono stati dei giorni molto brutti». Cos'è successo

di Redazione web

Perla Vatiero torna sui social: la vincitrice del Grande Fratello ha perso l'amata zia e per questo si era presa una pausa. «Sono stati dei giorni molto brutti ma vi ringrazio per tutto l'affetto che mi avete dato», ha detto, rompendo il silenzio che durava da giorni.

Perla ha sempre detto che la sua famiglia è la cosa più importante di tutte e, proprio per questo, non appena ha ricevuto la brutta notizia si è precipitata a casa da Milano.

La storia Instagram di Perla Vatiero

Perla Vatiero ha esordito dicendo: «Ciao ragazzi, buongiorno, eccomi di nuovo. Lo sapete, ho passato un po' di giorni pesanti e brutti, sia per me che per la mia famiglia, però, vi ringrazio perché siete stati molto affettusi e mi siete stati davvero molto vicini, infatti, vi leggo tutti e lo apprezzo tantissimo perché siete stati presenti in modo anche molto costante e questo l'ho notato.

Perla Vatiero e i social

I fan di Perla Vatiero si erano preoccupati non vedendola più su Instagram perché lei è sempre molto attiva durante il giorno. Inoltre, l'ex gieffina è davvero amata sui social e, attualmente, il suo profilo conta più di 700mila follower che la seguono appassionatamente da Temptation Island.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA