Disavventura in treno per Perla Vatiero: «Non doveva finire così». Cos'è successo

Perla Vatiero, da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello, è tornata molto attiva sui propri profili social specie su Instagram dove, ogni giorno, racconta ai suoi fan come trascorre la sua giornata oppure i suoi nuovi progetti di lavoro. Poco fa, la vincitrice dell'ultima edizione del reality show ha pubblicato una storia in cui spiega il motivo per cui si è ritrovata a Milano e il fatto che non dovesse proprio recarsi nel capoluogo lombardo. Perla, comunque, ha cercato di sdrammatizzare e ha scherzato sulla sua disavventura.

La storia Instagram di Perla Vatiero

Perla Vatiero ha pubblicato alcune storie sul proprio profilo Instagram e in una di queste mostra di essere in treno con dei patch per le occhiaie. L'ex gieffina scrive: «Io che provo a coprire le mie quattro ore di sonno».

Nel video successivo, la ragazza si trova alla stazione centrale di Milano dove soffia un forte vento e con un sorriso dice: «Allora ragazzi vi devo raccontare questa. Sono appena arrivata a Milano ma, in realtà, non ci dovevo venire perché dovevo fermarmi a Reggio (Emilia, ndr) da mia sorella Loana per stare un po' insieme a lei, per passare la serata in compagnia, andare a cena eccetera e venire domani a Milano. Mia sorella, però, mi chiama in treno e mi dice che non fermava a Reggio ma direttamente qui... quindi, eccomi qua. Io e lei morte dal ridere al telefono».

Perla, poi, posta un'altra storia in cui scrive: «Per fortuna ho messo il piumino!».

Perla Vatiero sui social

Perla Vatiero, nelle scorse ore, ha risposto ad alcune domande dei fan e a chi le chiede se non sia gelosa di Angelica Baraldi (ex gieffina che si era avvicinata a Mirko Brunetti), lei dice: «Io di queste domande ne ho ricevute tantissime e ci tengo a chiarire che non sono assolutamente gelosa di Angelica e nemmeno dell'amicizia che ha con Mirko e questo lo avevo già detto anche all'interno della casa.

