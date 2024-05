Terremoto oggi in Croazia, forte scossa di magnitudo 4.3: avvertito anche in Italia La scossa è stata avvertitata a Zagabria, come pure nella vicina Bosnia-Erzegovina e anche nel nordest dell'Italia







di Redazione Web Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 si è registrata stamane nella Croazia centrale. Nel darne notizia, i media regionali riferiscono che l'epicentro del sisma, avvenuto poco dopo le 5.30 (stessa ora italiana) è stato localizzato a 15 km a sud della cittadina di Slunj. La scossa è stata avvertitata a Zagabria, come pure nella vicina Bosnia-Erzegovina e anche nel nordest dell'Italia. Non sono giunte notizie di eventuali danni. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Maggio 2024, 13:02

