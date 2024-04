Federico Fashion Style, aggressione in treno e ricovero in ospedale: «Preso a schiaffi e pugni perché sono gay»

di Sara Orlandini

Federico Fashion Style è stato aggredito in treno a causa del suo orientamento sessuale. Il parrucchiere più famoso d'Italia, qualche tempo fa, aveva fatto coming out rivelando di essere gay e, spesso sui propri profili social, ha fatto presente di essere stato preso di mira da persone omofobe che gli hanno riservato i peggiori insulti e le offese più cattive. Nelle sue ultime storie Instagram, Federico in lacrime e su un letto di ospedale ha raccontato lo spiacevole episodio che gli è capitato mentre era in viaggio da una città all'altra.

L'aggressione a Federico Fashion Style

Federico Fashion Style ha pubblicato due nuove storie sul proprio profilo Instagram e la prima è un'immagine da cui si evince sia su un letto d'ospedale. Il parrucchiere scrive: «Storia triste», poi, nel secondo video, in lacrime, spiega: «Sono stato aggredito perché ancora esistono gli omofobi di me*** che ti chiamano fr*** di me***».

Federico, poi, scende nel dettaglio dell'aggressione e scrive: «È vergognoso che nel 2024 succeda ancora tutto ciò.

Federico Fashion Style dopo il coming out

Federico Fashion Style, dopo il coming out che fece durante una sua intervista a Verissimo, non passò un periodo facile della sua vita a causa dei problemi che insorsero tra lui e l'ex compagna Letizia Porcu per l'affidamento della loro bambina Sophie Maelle.

