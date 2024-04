Chi condurrà Sanremo 2025? Con Amadeus ufficialmente fuori dalla Rai, spuntano divese ozpioni anche se il nome più probabile, ormai, sembra solo uno: Carlo Conti che riprenderà in mano il Festival dopo averlo condotto nel 2015, 2016 e 2017. Secondo TvBlog, però, non sarà da solo visto. Al suo fianco, potrebbero esserci anche gli amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, insieme ai quali Conti è impegnato da un po' di anni in una tournée fortissima.