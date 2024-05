Carlo Conti alla prima comunione del figlio: la bomboniera "speciale" commuove

di Cristina Siciliano

Quello trascorso è un fine settimana di festeggiamenti per Carlo Conti, pieno di felicità in occasione della prima comunione di suo figlio Matteo. Il conduttore e sua moglie Francesca Vaccaro hanno festeggiato questa domenica 12 maggio la prima comunione del loro ragazzo. Il conduttore ha pubblicato la foto della bomboniera ma non hanno condiviso scatti dell'evento. «Oggi è un giorno importante per Matteo», scrive su Instagram Carlo Conti.



La bomboniera speciale

Il conduttore e sua moglie Francesca Vaccaro hanno optato per una bomboniera speciale per questo giorno: un calice con albero della vita di Cure to children onlus (da anni Carlo Conti sostienel'associazione come testimonal).

Numerosi sono stati i commenti dei follower al post Instagram che ha pubblicato Carlo Conti. «Che ragazzo eccelente», ha commentato un follower. E ancora: «I migliori auguri per la prima comunione a Matteo, che il signore illumini sempre il tuo cammino, e il cammino dei tuoi genitori, sempre accanto e con te».

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Maggio 2024, 22:16

