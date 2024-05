Tutto è pronto per la 69esima edizione dei David di Donatello. Stasera in tv, venerdì 3 maggio, andranno in onda in diretta su Rai 1dalle 20.35 i Premi David di Donatello 2024.

Saranno Carlo Conti e Alessia Marcuzzi a condurre la cerimonia di premiazione, che sarà anche trasmessa per la prima volta in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). In attesa di scoprire i nomi dei vincitori scopriamo qualcosa in più sulla conduttrice.