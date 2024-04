Sanremo 2025, dopo Amadeus per i bookmaker c'è Paolo Bonolis: è testa a testa con Carlo Conti

di redazione web

L'addio di Amadeus dalla Rai ha stravolto anche le quote dei bookmaker sul conduttore del prossimo Festival di Sanremo 2025. Se fino a qualche settimana c'erano Alessandro Cattelan e Carlo Conti in pole position, ora in grande rimonta arriva Paolo Bonolis.

Ospite a "Ciao Maschio" sabato scorso, il conduttore aveva confessato: «Ho 63 anni e sono 45 anni che faccio questo lavoro, credo che mi spettino altre cose. Ma Sanremo resta comunque una eventualità, l’ho già fatto. Se poi ti può tornare la voglia e qualcuno avrà anche voglia di ascoltarmi, si vedrà…»

Sanremo 2025, cosa dicono i bookmaker

Dopo cinque anni di direzione artistica di Amadeus e con il suo addio alla Rai si apre il nuovo fronte conduttori per il prossimo Festival di Sanremo 2025. Per i bookmaker è duello alla pari tra Carlo Conti, già all’Ariston tra 2015 e 2017, offerto a 2,75 su Planetwin365 e il ritorno di Paolo Bonolis, anche lui dato a 2,75 per i betting analyst di Snai e in forte risalita nelle ultime ore.

Scendono in maniera netta le possibilità di vedere per la prima volta al Festival Alessandro Cattelan, ora proposto a 5,50, davanti a un’altra new-entry come Stefano Di Martino, visto a 6,50.

