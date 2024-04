Amadeus via dalla Rai, il destino di Affari tuoi: chi condurrà il programma? I fan in lutto: «Non sarà più lo stesso»

Tutti lo sanno, ma l'ufficialità ancora non è arrivata: Amadeus sarà probabilmente fuori dalla Rai a partire dalla prossima stagione televisiva, per approdare sul Nove. Fin qui sono rumors che si rincorrono ormai ovunque sul web e tra gli appassionati di televisione, ma sulla questione c'è qualcosa in più. La stagione televisiva 2023-2024 è ancora in corso e con essa anche il programma che l'ormai ex direttore artistico del Festival di Sanremo conduce quotidianamente su Rai Uno: Affari Tuoi.





Lo sconforto dei telespettatori

In molti hanno notato sconfortati che quella del 14 aprile è stata la prima puntata del game show del primo canale nel quale il suo conduttore è più out che in, praticamente con più di un piede ormai fuori dai cancelli di Viale Mazzini. Ma come starà reagendo il pubblico Rai ai rumors di questi giorni?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Aprile 2024, 08:06

