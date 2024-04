Oroscopo di lunedì 29 aprile, Venere entra in Toro. Cambiano le frequenze astrali: chi sale e chi scende

L'oroscopo di lunedì 29 aprile. Venere raggiunge il Sole in Toro. Cambiano le frequenze in amore. Alcuni potrebbero voler forzare la mano agli eventi. Se in ambito sentimentale cresce la passione e la tendenza a fare le cose sul serio; sul lavoro in molti rischiano di essere troppo precipitosi. Venere avrà effetti più significativi per i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno).

Le previsioni di Leggo per lunedì 29 aprile 2024.

