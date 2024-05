Oroscopo di venerdì 10 maggio: in amore non va tirata la corda, sul lavoro bisogna essere tenaci. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di venerdì 10 maggio 2024. Venere, Giove, Urano e Sole continuano la loro maratona in Toro. La Luna è ancora in Gemelli. Mercurio e Marte sono in Ariete ma ancora per poco (e tanti diranno per fortuna). Saturno e Nettuno sono in Pesci. Plutone è in Acquario. Le frequenze, però, stanno per cambiare: da fine mese ci sarà una vera e propria rivoluzione astrale con Giove che entra in Gemelli.

Il consiglio del giorno per tutti è: «In amore non va tirata la corda, sul lavoro bisogna essere tenaci». Un'indicazione che sintetizza i transiti di Marte e Venere. Il rischio per alcuni è di perdere occasioni importanti a causa dell'indecisione o per la troppa irruenza. Marte in Ariete è aggressivo e per alcuni segni, in primis gli altri cardinali (Capricorno e Cancro), è decisamente fastidioso. D'altro canto Venere sta favorendo i segni di Terra e alcuni segni d'acqua, massacrando altri.

Giornate queste che parlano di amore e benessere sessuale. Prendetevi cura di voi e di chi vi fa battere il cuore. Tempo di nuovi progetti per i segni di fuoco; mentre quelli di terra, guidati da tenacia e arguzia, devono trovare l'equilibrio giusto. Vita professionale e creatività al top per i segni d'aria. Emotivi e empatici i segni d'acqua.

Le previsioni di Leggo per venerdì 10 maggio 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.