Oroscopo weekend, previsioni tutti i segni: relax e pochi impegni per una buona pace mentale. Chi sale e chi scende

L'oroscopo del weekend di sabato 11 e domenica 12 maggio: le previsioni di tutti i segni dello zodiaco. Venere, Giove, Urano e Sole sono stabili in Toro. La Luna è ancora in Gemelli. Mercurio e Marte sono in Ariete ancora per poco. Saturno e Nettuno sono in Pesci. Plutone è in Acquario. Le frequenze presto cambieranno: a fine mese Giove entrerà in Gemelli portando stimoli e novità.

Il consiglio del giorno per tutti è: «Rilassatevi e non prendete troppi impegni, è il weekend». Il carico di lavoro è eccessivo e dovete fare in modo di riposarvi. Soltanto in questo modo sarete in grado di affrontare il weekend.

Per i segni di fuoco è ora di darsi ad attività che ricaricano o distendono la mente. I segni di terra potrebbero ricorrere a qualche cristallo portafortuna per affinare i sensi. I segni d'aria ricorrono al fascino per rendersi attraenti in amore. I segni d'acqua diventano più vulnerabili nelle questioni di cuore.

Le previsioni di Leggo per il weekend del 11-12 maggio 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.