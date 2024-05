Oroscopo di martedì 14 maggio: compromessi, ostacoli astrali da trasformare in trampolini e teneri incontri. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di martedì 14 maggio 2024. Venere, Giove, Urano e Sole insieme rimangono in Toro. La Luna è in Leone. Mercurio (ancora per poco) e Marte sono in Ariete. Saturno e Nettuno sono in Pesci. Plutone è in Acquario.

Il consiglio del giorno per tutti è: «Lavorare in sintonia e adattarsi agli altri». Diversi segni devono confrontarsi con il lavoro di squadra. L'unico modo per farlo è scendere a compromessi. In questa giornata la gran parte dei segni è ben disposti a darsi da fare all'insegna della produttività. I segni di fuoco mettono da parte l'orgoglio e lavorano insieme agli altri portando a casa buoni risultati. I segni di terra fanno incontri inaspettati e sono aperti a nuove esperienze. Quelli d'aria si dedicano a progetti multimediali e collaborativi. Quelli d'acqua sono empatici e si armano di pazienza nei rapporti con le persone.

Le previsioni di Leggo per martedì 14 maggio 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.