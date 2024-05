Oroscopo di lunedì 13 maggio: zero voglia di fare per alcuni. Dialogo favorito, ma senza fretta. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di lunedì 13 maggio 2024. Venere, Giove, Urano e Sole (congiunti) proseguono il loro soggiorno in Toro. La Luna è in Leone. Mercurio e Marte sono in Ariete, ancora per poco. Saturno e Nettuno sono in Pesci. Plutone è in Acquario.

Il consiglio del giorno per tutti è: «Ascoltare prima di parlare». Il lunedì è una giornata stressante che ha bisogno di essere metabolizzata in armonia. Prendetevi del tempo per voi stessi e per le persone che vi circondano, così che la giornata possa avviarsi ad una buona conclusione. La ripartenza non è mai facile ma tutti i segni hanno delle buone idee in mente. I segni di fuoco mettono in mostra i loro talenti e inseguono le loro ambizioni. I segni di terra assaggiano i piaceri della vita e non si fanno prendere dalla fretta. Quelli di aria si adattano alle esperienze lavorative e dimostrano il loro savoir faire. Quelli di acqua sono in mood vacanziero e ricreativo, nonostante sia lunedì.

Le previsioni di Leggo per lunedì 13 maggio 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.