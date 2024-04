Amadeus, il cachet nel contratto con Discovery che la Rai non può eguagliare. Il nuovo ruolo sul Nove e il sostituto a Sanremo

di Redazione web

Amadeus via dalla Rai dopo 25 anni: l'incontro con il direttore generale Giampaolo Rossi è fissato alle 12 di lunedì 15 aprile. L'ipotesi ormai più che accreditata è che l'uomo di punta capace di incasare record su record e rilanciare il Festival di Sanremo vada a comunicare la sua decisione di abbandonare viale Mazzini per accettare l'offerta di Discovery e passare a Warner Bros. Ma di cosa si occuperà Amadeus una volta terminato il trasloco in casa Nove? Manterrà il ruolo di conduttore capace di trasforrmare ogni trasmissione in oro, certo, ma la prospettiva è che possa ambire a qualcosa in più. Potrebbe essere una spiegazione alla cifra importante che sarebbe stata messa in ballo dalla concorrenza e della quale si vocifera (e che nonostante la buona volontà la Rai non riuscirebbe ad eguagliare).

Il nuovo ruolo

Veongono ancora una volta da Fiorello ulteriori dettagli sulla decisione di Amadeus di cambiare rete. Durante la trasmissione TvTalk, la spalla ormai consolidata del conduttore ha descritto la mossa come una «scelta di vita» motivata dal desiderio di nuovi stimoli professionali ora che Ama ha superato i sessant'anni. «Ha dato tutto alla Rai: ha fatto cinque Festival di Sanremo e altri grandi programmi di successo.

Il cachet di Amadeus al Nove

​L'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha evidenziato che la trattativa non è fallita per questioni economiche. Tuttavia, le cifre che circolano riguardo al nuovo contratto di Amadeus con Warner Bros sono considerevolmente superiori a quelle che la Rai avrebbe potuto offrire. Secondo le ultime notizie rilanciate da Lapresse, Amadeus potrebbe guadagnare 15 milioni di euro per tre anni in esclusiva, una somma che prevede la conduzione di diversi programmi in Access e Prime time sul canale Nove.

Il sostituto a Sanremo

Parallelamente, si inizia già a speculare su chi prenderà il testimone di Amadeus alla guida del Festival di Sanremo. Paolo Bonolis e Carlo Conti sono tra i nomi citati come possibili successori. Conti in particolare sembra essere la scelta preferita per garantire una transizione senza intoppi, come suggerito da Fiorello: «Dopo Amadeus bisogna andare sul sicuro e Conti è il sicuro».

