Elettra Lamborghini divorata dall'indecisione: «Ho trovato il cavallo dei miei sogni, ma ne ho già uno. Ho paura di non essere abbastanza»

di Cristina Siciliano

Elettra Lamborghini ad andare a cavallo ha imparato da piccola. Da quel momento in poi la passione per i cavalli è venuta prima di tutto. Dopo la morte prematura della sua amata cavalla Lolita con la quale era cresciuta, Elettra è riuscita anche a ritrovare la sua felicità con Dadi. Oggi invece, la cantante ha raccontato di aver incontrato il cavallo dei suoi sogni, un palomino, ma non sa comportarsi e quale scelta prendere.

Le parole di Elettra Lamborghini

«Ho visto un cavallo e mi sono innamorata - ha spiegato Elettra Lamborghini -.

La cantante ha aggiunto: «Quando posso e ci sono vado sempre dal mio cavallo ma adesso cosa ci faccio con due cavalli? E poi non ho tempo. C'è gente che giustamente ha una famiglia e dei bambini, io invece amo gli animali. C'è stato un periodo che ho avuto tre cavalli ma ero meno impegnata di adesso. Mi viene già l'ansia se penso che il mio cavallo possa farsi male. Spesso rinuncio a qualcosa perché penso di non essere abbastanza. Voglio essere la migliore padrona al mondo ma se so che non posso farlo mi viene l'ansia e quindi rinuncio. I cavalli mi rendono felice e mi sento anche in colpa».

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Aprile 2024, 20:03

