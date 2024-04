Elisabetta Canalis, il bikini tra le onde con la figlia Skyler sulle spalle scatena il commento di Elettra Lamborghini: «Che cocchi»

di Cristina Siciliano

Le temperature ancora non sono bollenti ma Elisabetta Canalis in spiaggia con il suo bikini verde fango a metà primavera, ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan. L'ex velina ha infatti approfittato delle vacanze scolastiche per trascorrere qualche giorno al mare a Miami insieme a due sue amiche e alla figlia Skyler, 8 anni.

La showgirl italiana ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto per mostrare ai follower i momenti più importanti tratti dalla sua fuga a Miami. Scatti bollenti in bikini mentre gioca e si diverte tra le onde del mare con la sua piccola Skyler.

Elisabetta Canalis a Miami

Sexy e ammiccante, Elisabetta Canalis non smette di pubblicare sul suo profilo Instagram foto «ipnotiche» per i suoi follower.

I commenti dei follower

Numerosi sono stati i commenti dei follower a corredo del post. «Che fisico, che bella che sei e che te**e», ha scritto un follower. E ancora: «La perfezione. Vedo tanta gioia e serenità», ha scritto ancora un altro follower. Poco dopo la pubblicazione delle foto di Elisabetta Canalis, non è tardato ad arrivare il commento di Elettra Lamborghini: «Che cocchi», con l'aggiunta di un emoji con la linguaccia.

