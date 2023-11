Elisabetta Canalis, la tuta in pizzo è trasparente: «Mi sento bene»

di Cristina Siciliano

Elisabetta Canalis è la regina di Instagram: almeno se parliamo di sensualità e sex appeal. L'ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti che, tra pizzo, trasparenza e pose sexy, hanno mandato in tilt i suoi fan.

«And I’m feeling good with my new», che tradotto significa «Mi sento bene con la mia nuova tuta». Sono queste le parole che Elisabetta Canalis ha scritto a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Elisabetta Canalis su Instagram

Elisabetta Canalis indossa una tuta skinny total black in pizzo trasparente e si lascia immortalare in pose sexy e sguardi ammiccanti.

«Mi chiedo... ma non invecchi mai? Sei troppo bella», ha scritto una fan. E ancora: «E le 20enni mute, sei davvero splendida». «Se un giorno dovessi sentirmi una fi*a da paura prima di uscire di casa mi auguro di non imbattermi mai nelle tue foto. Mi demolirebbe in un secondo. Splendida», ha scritto un'altra fan. A tale commento, Elisabetta Canalis ha risposto: «Ma io sarà vestita in tuta e ci andremo a bere un caffè».

