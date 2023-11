Melissa Satta, Daniele Interrante la attacca: «Non le farei fare neanche le previsioni del tempo, il suo successo è grazie a me»

di Redazione Web

Sullo sgabello dell'ultima puntata di stagione di Belve c'è stata Melissa Satta. La showgirl ha parlato per la prima volta in televisione del «caso Matteo Berrettini» ma ha lasciato anche alcune dichiarazioni sull'ex Daniele Interrante. «Non ero abbastanza sveglia ed ero molto ingenua - ha spiegato Melissa Satta a Francesca Fagnani. Non c'erano strategie tra me e il mio ex all'epoca. Tempo fa dissi che ero io l'uomo perché ho un istinto maschile e mi piace essere l'uomo di casa. Lui mi considera ingrata? Non credo di esserlo, sono altre le persone che mi hanno aiutato. Ho avuto la fortuna di essere stata scelta da Mediaset, lì capii di aver avuto una botta di fortuna». Dopo queste parole, Daniele Interrante ha risposto alla sua ex fidanzata. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Belve, Melissa Satta e la rivalità con Elisabetta Canalis: «Adesso dico una cosa cattiva...»

Melissa Satta, l'allenamento estremo col personal trainer: «Ecco chi mi prende in giro per il mio braccino»

Le parole di Daniele Interrante

Daniele Interrante non ha preso bene le dichiarazioni della showgirl ritenendo di aver subito delle mancanze di rispetto nei suoi confronti da parte di Melissa Satta. «Non l'ho vista tutta l'intervista a Belve - ha sottolineato Daniele Interrante a Dillinger -.

L'ex tronista ha aggiunto: «Comunque, io ho sempre portato i pantaloni, i suoi si fidarono anche nel farla venire a Milano, dove ho trovato casa, ho comprato una macchina».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA