Affari Tuoi, scoppia il caso razzismo. Lo spettatore: «Io insultato in Rai davanti a milioni di persone». Cosa è successo

di Giuliano Cocco

La figuraccia di Anna, concorrente di Affari Tuoi nella puntata di venerdì 26 aprile, diventa un caso. La donna originaria della Basilicata, che ha tentato (con poca fortuna) la scalata ai 300mila euro insieme alla sorella Agnese, ha avuto uno scambio con uno spettatore thailandese, intervenuto durante il gioco, che l'ha poi accusata di «razzismo».

«Se vinco 30mila euro ti porto in Cina», ha detto Anna a Thanat Pagliani, regista spesso presente tra gli spettatori dello show. Una gaffe subito evidente, tanto che anche Amadeus è intervenuto per correggere la signora. «Ma come in Cina? È tailandese...», ribatte il conduttore.

Grazie Amadeus che ricordi a tutti gli spettatori che sono thailandese. Su ciò che mi ha detto la signora no comment. #AffariTuoi https://t.co/Cvs7XN2gDu — Thanat Pagliani (@sarrus88) April 26, 2024

Le accuse di Thanat Pagliani

La concorrente Anna è andata via dallo show senza premi e furiosa con il Dottore, difeso da Amadeus: «Lui non ha colpe, i pacchi li avete chiamati tutti voi».

Tante le critiche ricevute dagli utenti sui social: «Sinceramente sono contenta che abbiano vinto solo 5 euro. Non solo per l’uscita razzista, ma per l’atteggiamento che hanno avuto durante la puntata. Pure alla fine, sbattendo il pacco in quel modo, così incaz*ate. Due cafone», scrive un utente su X. Si dice d’accordo un altro fan del programma: «Ma neanche un minimo di educazione alla fine. Hanno sbattuto quel pacco ed hanno girato le spalle. Anche Ama c’è rimasto».

