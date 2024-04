Affari Tuoi, il coraggio di Giorgio e Stefania viene premiato: vincono 200.000 euro. I due sposini in lacrime

di Sara Orlandini

Giorgio e Stefania da Genova sono stati i protagonisti indiscussi dell'ultima puntata di Affari Tuoi. La coppia di sposini che rappresentava la regione Liguria hanno avuto coraggio da vendere e hanno affrontato il Dottore in un testa a testa emozionante che li ha portati a vincere quasi il massimo: 200.000 euro. I due ragazzi sono entrati nel cuore del pubblico in studio e di quello a casa perché hanno raccontato la loro storia d'amore e di sacrifici sempre fatti con il cuore e in nome di progetti futuri come, ad esempio, costruire una famiglia.

La partita di Giorgio e Stefania

Giorgio da Genova è stato il protagonista dell'ultima puntata di Affari Tuoi dopo 33 serate da "pacchista".

Il concorrente, che lavora al porto della città e guida una nave che fornisce provviste alle petroliere, era accompagnato da Stefania: «Siamo insieme da cinque anni e sposati da nove mesi. Siamo molto innamorati», ha spiegato il ragazzo ad Amadeus.

I due, poi, hanno cominciato a giocare e sono stati fortunati fin dall'inizio perché comunque hanno chiamato diversi pacchi blu eliminando le somme esigue. Il brutto colpo è arrivato quando Giorgio e Stefania hanno chiamato i 300.000 euro ma i due non si sono fatti intimorire e hanno continuato la loro partita. Il Dottore, più volte li ha tentati offrendo loro anche 35.000 euro ma gli sposini rifiutando hanno spiegato: «Noi abbiamo fatto tanti sacrifici perché abbiamo comprato casa solo con i nostri guadagni, entrambi lavoriamo. Stasera, però, vogliamo giocare e io sento che i 200.000 euro sono qui».

La gioia di Giorgio e Stefania

Con questa sensazione positiva, Giorgio e Stefania hanno continuato la loro partita e si sono ritrovati alla fine con due opzioni: 5.000 euro da una parte e 200.000 dall'altra.

