Affari Tuoi, Harley Zuriatti svela il tumore: «Ho pianto in studio. La chemioterapia e l'operazione, ora mi sto riprendendo»

Harley Zuriatti è stata una delle concorrenti più amate di Affari Tuoi. La 28enne originaria di Palmanova ha giocato qualche sera fa rappresentando il Friuli Venezia Giulia e con lei c'era il fidanzato Andrea. La storia della ragazza ha commosso tutta Italia: Harley è stata una "pacchista" per ben 30 puntate e, mentre giocava la sua partita, ha rivelato: «Ho lottato contro il tumore, sono una malata oncologica». Tutto il pubblico è rimasto di sasso e anche Amadeus che le ha detto: «Sei un esempio di forza per tutte le persone che soffrono». Ecco che cos'ha raccontato Harley in una recente intervista rilasciata a Fanpage.

L'intervista di Harley Zuriatti

Harley Zuriatti, quando ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi, aveva spiegato che a breve avrebbe dovuto sottoporsi a un'operazione per rimuovere una massa tumorale, anche se, non aveva precisato dove. In una recente intervista rilasciata a Fanpage, la 28enne ha spiegato di avere lottato contro un cancro all'utero e di essere stata operata qualche giorno fa, il 10 aprile. La ragazza ha detto: «Sono in convalescenza, a casa, e mi sto riprendendo piano piano. Mi sono operata il 10 aprile, stiamo aspettando l'istologico per capire come proseguire le cure. Si spera di continuare con un farmaco immunoterapico che già mi stavano dando, essendo il mio un problema genetico. Comunque, l'operazione è andata bene». Harley, poi, ha raccontato il suo tumore: «Il mio tumore era, sperando di poter già dire ‘era', ad un quarto stadio metastatico. È partito dall'utero ma già era arrivato all'osso dell'anca. Aveva preso i tessuti molli, era abbastanza avanzato e per questo motivo ho dovuto ricorrere alle chemio e all'operazione. L'aiuto terapeutico è fondamentale, altrimenti non ne esci vivo. Ma in ospedale, in Italia, non è previsto. Dal mio punto di vista, quando ti diagnosticano un tumore devono affidarti il chirurgo, l'oncologo, il radioterapista e uno psicologo. Ma qui non siamo ancora arrivati a questo».

L'esperienza ad Affari Tuoi

Nella sua esperienza ad Affari Tuoi, Harley Zuriatti ha conosciuto tanti nuovi amici e non è sempre stato facile: a volte, subentravano momenti di sconforto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Aprile 2024, 15:58

