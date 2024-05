Non torna a casa dopo una serata con gli amici, lo zio lo cerca e dal ponte vede l’auto nella scarpata. Stefano Velea muore a 20 anni

di Redazione web

Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Stefano Velea, giovane romeno di 20 anni, residente ad Ascoli. A bordo della propria auto, una Opel Corsa, è finito contro il parapetto di un ponte ed è precipitato per dieci metri. Nessuno si è accorto dell'uscita di strada dell'auto tanto che a dare l’allarme, sono stati i genitori domenica mattina. Il 20enne, nato in Italia da genitori romeni, stava tornando a casa dopo una serata in compagnia di amici.

La dinamica dell'incidente

L'incidente si è verificato nella notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio, lungo la strada provinciale di Lisciano, al confine tra Marche e Abruzzo.

Il ritrovamento del corpo

Non avendolo visto rientrare in casa alle prime luci dell'alba, i genitori del 20enne si sono messi a cercarlo insieme ad altri familiari. La scoperta, quando lo zio di Velea ha trovato l’auto. Il familiare ha notato il parapetto sfondato del ponte e in basso ad una decina di metri di distanza c’era la Opel Corsa con il corpo del ragazzo a bordo.

Le ipotesi

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. Non escludono la possibilità che il fondo stradale umido o un malore possano avere causato l'uscita di strada e la conseguente tragedia.

