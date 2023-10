Melissa Satta, l'allenamento estremo col personal trainer: «Ecco chi mi prende in giro per il mio braccino»

di Redazione Web

Per Melissa Satta, 37 anni, ex velina ed ex del calciatore di Kevin Prince Boateng, nonché mamma di Maddox, l'allenamento è indispensabile. Infatti la showgirl è sempre pronta a ricordare alle sue fan, attraverso il suo profilo Instagram, che darsi da fare in palestra dà sempre ottimi frutti. Specie se, come lei, si investe in un allenamento su misura per le proprie esigenze, complice l'aiuto del personal trainer. Infatti, nelle ultime ore, la showgirl ha condiviso un video e alcune foto mentre si allena in palestra con il suo personal trainer. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Gio mi prende in giro per il mio braccino». Sono queste le parole che Melissa Satta ha scritto a corredo del video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. La showgirl si riferisce al suo personal trainer Giovanni Distefano.

In leggings e top total black Melissa Satta mostra un fisico disegnato alla perfezione da uno stile di vita attivo e da un'alimentazione equilibrata.

