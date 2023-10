Nikita Pelizon e la polemica sui corsi: «Ci sono stati degli errori sul mio progetto ma imparerò a gestire certe situazioni»

di Redazione Web

Nikita Pelizon nell'ultimo periodo è finita al centro di una nuova polemica a causa dei suoi corsi a pagamento offerti per ritrovare la pace interiore e la felicità. Dopo una serie di critiche, l'ex vincitrice del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini, ha espresso la sua opinione in merito a tale situazione. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Nikita Pelizon risponde alle critiche per il suo progetto: «Quanta ca**a ho ricevuto in questi giorni»

Le parole di Nikita Pelizon

«Bisogna che venga capito il senso di quello che faccio.

L'ex gieffina ha concluso: «Ho deciso di lasciare i prezzi di lancio per il costo, 97 o 124 euro. Questo per farvi capire quanto mi interessa guadagnarci sopra. Non è per i soldi, il mio obiettivo non è quello».

