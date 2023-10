Michelle Hunziker svela il fratello Harold: «Ecco il mio primo post». Chi è lui

di Redazione Web

Un ricordo in bianco e in nero di tanti anni fa, quando Michelle Hunziker era ancora bambina. La showgirl svizzera nelle ultime ore ha pubblicato attraverso le sue Instagram stories un video mentre riprende suo fratello Harold Hunziker mentre suona il pianoforte. Di lui si sa ben poco, perché rispetto a Michelle, non ama i social e vive lontano dai riflettori e dalla celebrità. Tuttavia, i ricordi in famiglia si custodiscono nel cuore, proprio come ha voluto spiegare ai suoi fan Michelle Hunziker. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Io sono cresciuta in una casa piena di musica - ha scritto Michelle Hunziker a corredo del video pubblicato nelle sue Instagram stories -.

Chi è Harold Hunziker

Non si hanno molte informazioni sul fratello di Michelle Hunziker. Secondo alcune indiscrezioni, Harold vive a Ginevra ed ha 53 anni. Sembrerebbe che, dopo aver lavorato per anni per Mc Donalds, ora gestisce un ristorante.

Poco tempo fa social ha aperto un profilo Instagram solo grazie alla sorella. Il primo post, infatti, è un selfie fratello-sorella con una didascalia a corredo che non lascia dubbi: «Obbligato da Michelle, ecco il mio primo post su Instagram». Era l’anno 2018, da allora Harold ha pubblicato altri post, tra cui alcuni scatti di famiglia, anche insieme alla famosa sorella e a mamma Ineke.

