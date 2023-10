Roberta Morise ritrova l'amore con lo chef stellato Enrico Bartolini: baci e carezze per Roma (e c'è anche l'anello?)

di Redazione web

Roberta Morise di nuovo innamorata. La conduttrice, ex di Carlo Conti, è stata beccata tra le vie di Roma assieme allo chef più stellato d'Italia Enrico Bartolini. “Chi” li ha paparazzati tra baci ed effusioni. Una conoscenza nata da poco, dal momento che la conduttrice si definiva single, ma sembra che tra i due il feeling sia innegabile.

Roberta Morise e Enrico Bartolini paparazzati a Roma

Tra abbracci, baci e carezze i due si sono fermati a pranzo da Pierluigi e al termine lo chef ha voluto salutare i colleghi.

«Eccoli a Roma mentre si baciano per strada. Il loro sembra un sentimento molto fresco, ma al dito di lei è già apparso un anello» si legge sul settimanale e ancora «Roberta Morise ed Enrico Bartolini ancora insieme dopo aver pranzato nel ristorante Pierluigi, dove lo chef prima di andare via, ha voluto salutare i colleghi in cucina.

Chi è lo chef?

Non si sa quando sia esplosa la passione, ma non è da escludere che quando la conduttrice si è recata in Maremma per la sua trasmissione Camper, non abbia fatto una tappa nel ristorante dello chef. L'ultima storia di Roberta è con Giulio Fratini, fidanzato attuale di Elisabetta Gregoraci, poi la conduttrice ha preferito dedicarsi a se stessa e alla professione.

Di Enrico Bartolini invece, sempre molto discreto, sappiamo solamente che è separato da circa quattro anni e ha 3 figlio il più grande di 16 anni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 15:28

