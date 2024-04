Calci, pugni e bottigliate per rubare l'iPhone a un 20enne: l'aggressione del branco in stile arancia Meccanica

Calci, pugni e bottigliate. Un ragazzo di 20 anni è stato vittima di un violentissimo pestaggio in strada, avvenuto stamani all'alba in piazza XXV aprile a Milano, zona della movida a pochi passi da corso Como. Non sono ancora noti i motivi dell'aggressione, ma come mostra un video diffuso dalla pagina social Welcome to Favelas, nel quale sono stati immortalati i momenti più violenti, il giovane sarebbe stato accerchiato da un gruppo di ragazzi e picchiato brutalmente anche quando si trovava già a terra.

Secondo una prima ricostruzione, il 20enne era insieme a quattro amici in attesa di un taxi dopo la serata, quando all'improvviso, intorno alle 5 della mattina, è stato assalito dal gruppetto, composto da una decina di persone. Subito dopo il pestaggio, inoltre, si è accorto che nel caos generale era stato anche rapinato del suo iPhone 15, probabilmente caduto a terra durante la colluttazione e portato via da uno degli aggressori.

La precisa dinamica dell'aggressione, al momento dai contorni ancora indefiniti, è al vaglio degli agenti della questura di Milano, intervenuti in piazza XXV aprile poco dopo per raccogliere le testimonianze degli amici della vittima ed eseguire tutti gli accertamenti del caso. Maggiori informazioni potrebbero emergere anche dalla visione delle immagini delle telecamere presenti in zona.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 21:59

