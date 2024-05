Francesco Benigno insulta Vladimir Luxuria: «È un maschio, ho i cogl***i come lui». La replica di Sonia Bruganelli: «Che signore...»

di Redazione web

Francesco Benigno continua a essere uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione dell'Isola dei Famosi, anche se non è più un naufrago ormai da diverse settimane. L'attore, però, non intende smettere di attaccare il programma tramite la propria pagina Facebook e, nelle scorse ore, ha postato una foto misogina attaccando Vladimir Luxuria. Sonia Bruganelli ha ripreso il comportamento riprovevole di Benigno che ha definito "un signore". Ecco che cos'è successo.

L'attacco di Francesco Benigno

Francesco Benigno ha pubblicato su Facebook una foto di Vladimir Luxuria in bikini e ha scritto: «Dopo avere visto gli ascolti di ieri sera e dopo averci fatto due co*** a dirci che la Bruganelli era andata in Honduras (anche questa notizia falsa) per salvare gli ascolti Vladimiro ha deciso di andare lui sull'isola.

Il commento di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, dopo avere visto il post e il commento di Francesco Benigno su Facebook, ha subito ripreso le frasi misogine e le ha pubblicate sul proprio profilo Instagram commentando così: «Il signor Francesco Benigno».

