Angelina Mango, primo giorno sul palco dell'Eurovision. Ma non dimentica l'amore: «Sono andata a convivere»

Angelina Mango si prepara a salire sul palco dell'Eurovision Song Contest a Malmo, in Svezia. La cantante vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo rappresenta l'Italia con il brano "La Noia" e si esibirà proprio questa sera, giovedì 9 maggio, con altri 15 artisti rappresentati di altri Paesi. Quest'anno è stato ricco di emozioni e novità per Angelina che, oltre a essere molto felice a livello lavorativo è anche realizzata nella vita privata: è, infatti, andata a convivere con il fidanzato Antonio Cirigliano.

Angelina Mango all'Eurovision quando canta? Già in finale, ma si esibisce anche prima. Ecco la data

L'intervista di Angelina Mango

Angelina Mango ha rilasciato una recente intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni e ha parlato di musica ma anche di amore.

Il rapporto con Maria De Filippi

Nella sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Angelina Mango ha anche parlato del legame che ha con Maria De Filippi: «Abbiamo mantenuto un bel rapporto, per me è importante: quando qualcuno che stimi così tanto ti sostiene, ha un altro valore. Anche se è impegnatissima, riesce a trovare del tempo per pensare a me e mandarmi un messaggio».

