Angelina Mango rivela: «Ho cominciato a scrivere canzoni felici grazie all'amore»

Angelina Mango, in questo momento, si sta ancora godendo la gioia e la felicità per avere vinto il Festival di Sanremo con la canzone "La Noia" e, intanto, si sta anche preparando per salire sull'importante palco dell'Eurovision. La gara che vedrà sfidarsi vari cantanti europei si terrà dal 7 all'11 maggio a Malmo, in Svezia e, in quell'occasione, la cantante avrà modo di far sentire a tutta Europa la sua musica. Musica che, come ha rivelato Angelina in una recente intervista, è molto cambiata nel tempo. Ecco che cos'ha spiegato.

L'intervista di Angelina Mango

Angelina Mango ha rilasciato una recente intervista al settimanale Chi al quale ha raccontato la sua avventura sanremese e tutte le emozioni che sta vivendo in questo periodo. La cantante de "La Noia" ha detto: «La mia noia è solo gioia, non mi aspettavo tutto quello che di bello mi sta accadendo. Prima le mie canzoni erano malinconiche, poi, anche grazie all’amore, ho cambiato punto di vista».

Angelina, poi, continua dicendo: «La mia prima canzone felice è stata "Voglia di vivere": in quel momento ho fatto lo "switch", ho capito che volevo guardare alle cose belle perché quelle negative accadono e si fanno notare, a volte, più di quelle positive».

Angelina Mango e il fidanzato

Angelina Mango è felicemente fidanzata con Antonio Cirigliano: 24 anni, di Potenza come lei e suo chitarrista.

