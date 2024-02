Sanremo, Rudy Zerbi omaggia i suoi ex allievi ad Amici: «Vi ho visti studiare e crescere per inseguire i vostri sogni»

di Redazione web

Rudy Zerbi, come del resto un po' tutti gli italiani, ha seguito la prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Lo speaker radiofonico di Radio Deejay ha voluto dedicare un post sul proprio profilo Instagram ai suoi ex allievi di Amici che quest'anno sono in gara, ovvero: Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Annalisa, Emma, Irama, Sangiovanni e i The Kolors.

Il post Instagram di Rudy Zerbi

Rudy Zerbi è sempre stato considerato uno dei professori più severi all'interno della scuola di Amici, tuttavia, gli artisti italiani scoperti da Maria De Filippi, che hanno riscosso più successo, sono stati proprio sotto la sua guida.

Mentre gli ex alunni del talent show più famoso d'Italia, si esibivano sul palco del Teatro Ariston, Rudy Zerbi componeva un collage con le loro foto (le immagini di Amici di Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Annalisa, Emma, Irama, Sangiovanni e i The Kolors) e scriveva: «Sarà un’emozione seguirvi al Festival dopo avervi visti studiare e crescere per inseguire il Sogno. Viva Sanremo, viva la Musica!». Rudy ha sempre fatto il tifo per i suoi ex cantanti, tanto che, quando Annalisa ha presentato il suo album "E poi siamo finiti nel vortice", si è presentato ad Amici con una t-shirt raffigurante l'artista.

I commenti social

Il post di Rudy Zerbi è stato molto gradito anche dagli utenti social che hanno lasciato moltissimi like e commenti.

